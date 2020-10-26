Власти оценили запасы «главной кубышки России»

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой России, хватит на три года, если нефть будет стоить около 20 долларов за баррель. Такую оценку дал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Объем ФНБ на конец 2020 года составит около 12,5 триллионов рублей, из которых около восьми триллионов — ликвидная часть, отметил Силуанов. Власти рассчитывают, что им не придется тратить из Фонда больше запланированного для поддержки российской экономики. Министр добавил, что запасы будут использоваться только при снижении цен на нефть.

Управление ФНБ следует пересмотреть, поскольку в нынешнем виде оно угрожает стране и способствует сползанию экономики в рецессию. К такому выводу ранее пришли аудиторы Счетной палаты. В отчете говорится, что доходность нефтяной кубышки следует признать слишком низкой. Она куда меньше, чем, например, доходность суверенных фондов у таких экспортеров нефти, как Норвегия и Азербайджан.