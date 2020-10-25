Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о триллионных потерях России из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По его словам, по итогам 2020 года федеральный бюджет может недосчитаться 2 триллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Кудрина в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на «Россия 1», который покажут вечером 25 октября.

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По оценке правительства, ВВП России по итогам года упадет на 4 процента. Кудрин полагает, что падение российской экономики будет более значительным, и она потеряет от 4,5 до 4,8 процента с учетом эффекта второй волны коронавируса. «ВВП России почти 100 триллионов [рублей в год], поэтому это примерно 4,5 триллиона рублей в недополученной продукции. С точки зрения доходов бюджета — это может быть около 2 триллионов рублей доходов всей бюджетной системы», — сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты заявил, что поддержка государством населения и бизнеса должна быть больше, поскольку нынешняя ситуация гораздо тяжелее, чем кризисы 1998 года и 2008-2009 годов. Он отметил, что у властей России достаточно финансовых ресурсов, которые можно направить на оказание дополнительной помощи. В частности, он напомнил, что размер Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020 году даже вырос, в настоящее время в нем больше 8 триллионов рублей.

Ранее Кудрин уже заявлял, что спад российской экономики по итогам 2020 года будет сильнее, чем прогнозирует правительство, и превысит 5 процентов. В интервью агентству в середине октября он указывал на тот факт, что кабинет министров при расчетах не учел вторую волну коронавируса. Он также критиковал меры по спасению экономики России, считая их недостаточными.

В то же время Кудрин отмечал: падение ВВП России оказалось не таким серьезным, как в других странах. Причинами стала меньшая доля малого и среднего бизнеса, сектора услуг и туризма в экономике при одновременно высокой доле добывающих и перерабатывающих предприятий.