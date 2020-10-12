Глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал меры по спасению экономики России на фоне пандемии, сочтя объем трат на поддержку населения и бизнеса недостаточным. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По оценке Кудрина, объем поддержки населения и предпринимателей на фоне кризиса составил 3,9 процента ВВП. Глава Счетной палаты указал, что хотя экономика и переживает тяжелые времена, объем господдержки мог быть на 2 процента ВВП выше, поскольку у России накоплены значительные резервы. «Справились бы (с более высокими тратами — прим. «Ленты.ру») без особых сложностей. Абсолютно достойно и восполнимо, сообразно и пропорционально кризису», — сказал Кудрин. Он добавил, что других серьезных претензий к правительству у него нет.

В то же время, по словам главы Счетной палаты, уровень расходов федерального бюджета на трехлетку мог быть выше как минимум на 0,5 процента ВВП, или 500 миллиардов рублей. Согласно проекту федерального бюджета на три года, внесенного правительством в Госдуму, расходы в 2021 году составят 21,52 триллиона рублей, в 2022 году они вырастут до 21,88 триллиона, а в 2023-м составят 23,67 триллиона.

Ранее глава Счетной палаты также критиковал повышение налогов в России на фоне пандемии. По его словам, в период экономического кризиса налоговая нагрузка увеличивается более чем на 0,5 процента ВВП. Кудрин считает, что вместо этой меры правительству необходимо было обратиться к накопленным резервам. В интервью он также напомнил, что в 2018 году правительство обещало президенту не повышать налоги в течение шести лет.