Кудрин поспорил с Силуановым из-за налогов

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и министр финансов Антон Силуанов поспорили из-за повышения налогов в России. Об этом пишет РИА Новости.

По оценке Кудрина, рост налоговой нагрузки в 2021 году даст бюджету дополнительно 590 миллиардов рублей. В 2022 году сумма возрастет до 732 миллиардов, а в 2023-м составит 706 миллиардов. Таким образом, в период экономического кризиса налоговая нагрузка увеличивается более чем на 0,5 процента ВВП.

По мнению Кудрина, вместо повышения налогов правительству необходимо было обратиться к резервам. Кудрин отметил, что в 2021 году власти ожидают прироста инвестиций на 400 миллиардов рублей, однако непонятно, откуда компании возьмут средства в условиях ожидаемого падения прибыли и роста налогов.

Силуанов, со своей стороны, заявил, что денежные преференции в 2021 году составят более 520 миллиардов рублей, а дополнительная налоговая нагрузка будет около 547 миллиардов. В таком контексте налоговые изменения носят нейтральный характер для бюджета, но дают стимул отдельным отраслям экономики.

В федеральном бюджете на 2021-2023 годы заложены дополнительные поступления от нефтяников. Деньги должны поступить от корректировки налога на дополнительный доход и льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), а также за счет отмены льготы по экспортной пошлине для сверхвязкой нефти. Помимо прочего, с 2021 года увеличивается НДПИ для металлургической отрасли и производителей удобрений.

Кроме того, во время пандемии власти страны решили отменить плоскую школу налогообложения и увеличили подоходный налог для богатых россиян с 13 до 15 процентов. Также с 2021 года в России начнет действовать налог на дивиденды, который, как ожидается, позволит вернуть в страну капитал из офшоров. Еще одним дополнительным источником доходов бюджета станет увеличение акцизов на табак.