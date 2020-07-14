В Кремле одернули Кудрина за слова о повышении налогов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одернул главу Счетной палаты Алексея Кудрина по поводу его слов о повышении налогов для богатых граждан. Он заявил, что такое решение имеет более важный смысл, нежели экономический, сообщает Ura.ru.
Глава государства Владимир Путин 23 июня объявил о налоговой реформе, в рамках которой для россиян с доходами выше пяти миллионов рублей в год вводится ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 15 процентов.
Кудрин в своем выступлении перед выпускниками «Российской экономической школы» 11 июля отметил, что в этом не было экономического смысла, а только политический.
«Инициатива заключалась в том, чтобы использовать деньги для обеспечения лекарствами детей с тяжелыми и редкими заболеваниями», — объяснил Песков.
Также глава Счетной палаты раскритиковал принятое до этого решение о налоге на доходы с банковских вкладов и отмену льготных ставок на дивиденды и проценты, которые российские компании выплачивают в зарубежных юрисдикциях. Чиновник назвал эти меры ухудшением инвестиционного климата.