Кудрин пожалел о повышении налогов

Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин в ходе лекции перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ) выразил сожаление в связи с недавно принятым решением о повышении некоторых налогов в России. Трансляция лекции велась на YouTube-канале РЭШ.

Кудрин, по его словам, спокойно отнесся к повышению ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей с заработком свыше пяти миллионов рублей в год. «Свою историческую роль она [плоская шкала налогообложения] сыграла, свою задачу выполнила. Я понимал, что есть и другие настроения в обществе», — отметил он, добавив, что большого экономического смысла в повышении НДФЛ для отдельной категории плательщиков нет и оно имеет политический характер.

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При этом бывший министр негативно оценил введение налога на доходы с банковских вкладов, превышающие миллион рублей при ставке, равной ключевой ставке ЦБ, а также планируемую отмену льготных ставок на дивиденды и проценты, выплачиваемые российскими компаниями в другие юрисдикции. «Насчет других налогов я сожалею: они снижают стимулы к сбережениям, ухудшают отношения с другими странами. Это ухудшение инвестиционного климата», — отметил Кудрин.

По его словам, принятые меры не принесут ощутимого дохода бюджетам разных уровней, но могут «создать нервозность у предпринимателей». Отдельный риск связан с готовящимся разрывом двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, которые Россия ранее заключала с большим количеством стран. «Если правительство обещало не снижать налоги, нужно потерпеть и накопить доверие [общества и бизнеса]», — заключил Кудрин.

О решении повысить НДФЛ для состоятельных граждан, отменить льготы по налогам на трансграничные проценты и дивиденды, а также ввести налог на доход по банковским вкладам президент Владимир Путин объявлял в ходе весенних обращений к россиянам в связи с развитием пандемии коронавируса. Такие меры он объяснял потребностью бюджета в дополнительных доходах.

С 2000 по 2011 год Кудрин занимал должность министра финансов. За это время он не раз получал международные награды и признавался лучшим министром финансов среди европейских стран. Одним из его главных достижений считается создание механизма резервных фондов и реализация единой системы сбора нефтегазовых доходов. После отставки занимался научной деятельностью, в 2018 году был назначен главой Счетной палаты. Также входит в руководство нескольких российских профильных вузов, включая РЭШ.

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