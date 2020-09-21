В России нашли способ избежать повышения налогов

В России нашли способ избежать повышения некоторых налогов в ближайшие годы. Для этого необходимо продать принадлежащие государству активы. Такое мнение высказал глава Счетной платы Алексей Кудрин, его слова приводит РИА Новости.

«У нас ресурсов по 200-300 миллиардов рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — констатировал он.

За сокращение доли государства в экономике выступает президент Владимир Путин. Еще в 2018 году он говорил о том, что это поможет улучшить деловой климат в стране.

Ранее в сентябре стало известно, что Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. Таким образом ведомство надеется снизить дефицит бюджета. Еще один способ пополнения бюджета — резкое повышение акциза на табак — на 20 процентов по сравнению с текущим уровнем.