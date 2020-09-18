В России решат судьбу налога для пополнения бюджета на 56 миллиардов

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов обсудит с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представителями Минфина, Минпромторга и Минэкономразвития повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Эта мера позволит пополнить госбюджет на 56 миллиардов рублей в ежегодно, отмечал ранее глава Минфина Антон Силуанов. Об этом ТАСС сообщили в секретариате первого вице-премьера.
Мероприятие, где решат судьбу налога, назначено на 22 сентября. Планируется, что участники встречи обсудят оценку влияния налоговой нагрузки на условия ведения бизнеса, предложения Минпромторга, Минэкономразвития и Минфина, а также бизнеса по дифференциации НДПИ с учетом новых инвестиционных проектов. В том числе предложения бизнеса по возможности привязки коэффициентов НДПИ к формуле цены на основные экспортные товары.
16 сентября стало известно, что Минфин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в 3,5 раза. В ведомстве решили, что мера снизит дефицит бюджета. Предполагается, что «рентный коэффициент» на ставку налога коснется компаний по добыче всех видов твердых полезных ископаемых, кроме угля, алмазов, золота, торфа и общераспространенного сырья. Однако, по оценке бизнеса, 90 процентов средств придется именно на налог на НДПИ.