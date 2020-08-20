Россия собралась рекордно взять в долг

Объем внутренних заимствований в России в 2020 году может достигнуть 4,1 триллиона рублей — это рекордный показатель за последние 15 лет. Такие данные следуют из отчета Счетной палаты об исполнении бюджета, опубликованного на сайте ведомства.

Власти собрались взять в долг такую сумму для покрытия дефицита бюджета, но этот план может не сработать, предупредили эксперты. В результате дефицит может достигнуть отметки в 5 процентов ВВП, или 5 триллионов рублей.

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В первом полугодии, с учетом экономического кризиса из-за эпидемии коронавируса, продать гособлигации удалось только на 1,6 триллиона рублей, а дефицит бюджета составил 955 миллиардов рублей.

В июле и августе Министерство финансов столкнулось с новыми проблемами и отменило очередной аукцион. На предыдущие торги не было подано ни одной заявки, а два аукциона до них завершились в объемах ниже запланированных.

В отчете также указано, что с января по июнь бюджет получил на 5 процентов меньше доходов, чем год назад за тот же период. Ненефтегазовые доходы выросли на триллион рублей, но такое обстоятельство связано с продажей Сбербанка правительству — ровно такую сумму в бюджет передал Центробанк.

Нефтегазовые доходы сократились на 35 процентов за полгода, во втором квартале сокращение составило почти 60 процентов в годовом выражении. Более чем в два раза упали доходы по экспортным пошлинам нефти и газа, более чем на треть — по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

19 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что план по газификации страны по сути проваливается (исполнен на 15 процентов за последние три года), а проблемы с доходами «Газпрома» усложняют процесс.