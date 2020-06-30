Россия займет триллион рублей

Российские власти решили занять триллион рублей: Минфин планирует в третьем квартале разместить на эту сумму облигации федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Облигации планируют разместить в третьем квартале текущего года по номинальной стоимости. Как уточняет РИА Новости, предположительно 100 миллиардов рублей приходится на ОФЗ со сроком погашения до пяти лет, от пяти до 10 лет включительно — 700 миллиардов, от 10 лет — 200 миллиардов. ОФЗ будут размещать с июля по октябрь. Агентство указывает, что сумма сопоставима со вторым кварталом, но почти вдвое больше показателей прошлого года.

В начале июня в Минфине предупреждали, что федеральный бюджет в этом месяце недополучит 145,5 миллиарда рублей из-за дешевой нефти. Исходя из этого объем средств, который будет потрачен на продажу иностранной валюты, оценивается в 203,7 миллиарда рублей в период с 5 июня по 7 июля, то есть каждый день продаваться будет по 10,2 миллиарда.

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