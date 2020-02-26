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В антироссийских санкциях США увидели крах для других стран

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Запрет на операции с российскими госбумагами может привести к негативным последствиям для всей международной финансовой системы. Об этом сказано в обзоре Института международных финансов «Рыночные интервенции. Анализ последствий санкций США против России», содержание которого приводят «Известия».

В документе указывается, что российские облигации федерального займа (ОФЗ) входят во все основные глобальные индексы развивающихся стран и занимают там ключевую позицию. Как отмечают специалисты, возможное введение США санкций на российский госдолг может стать потрясением для развивающихся рынков.

«Санкции из ада» могут привести не только к уходу иностранных банков из России, но и вызвать нестабильность на рынках ценных бумаг других стран. Такая ситуация возможна даже в случае введения санкций против покупки ОФЗ только на аукционах Минфина.

Также очередные санкции могут создать сложности в международных расчетах, поскольку рубль является одной из наиболее активно торгуемых валют развивающихся стран. Санкции против ОФЗ значительно понизят его ликвидность, что приведет к увеличению стоимости транзакций для зарубежных партнеров России и создаст серьезные трудности в торговле.

Ранее стало известно, что США ввели санкции на два года в отношении 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. По словам госсекретаря Майка Помпео, ограничительные меры установлены в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Кроме того, президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине из-за Крыма.

Один из авторов инициативы о введении «адовых санкций» — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «санкциями из ада». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими положениями, в том числе запретом операций с российским госдолгом.

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