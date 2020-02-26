США продлили санкции против России из-за Украины

Президент США Дональд Трамп продлил санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине, передает ТАСС.

Речь идет о пакете санкций 2014 года, который был введен из-за Крыма еще до референдума на полуострове в марте того же года.

Новые ограничения продлены на год. Как сказано в заявлении Белого дома, действия России якобы продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике США.

Ранее США ввели санкции в отношении 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. По словам госсекретаря Майка Помпео, ограничительные меры установлены в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Санкции введены на два года и включают запрет на американские закупки, помощь и экспорт.

Крым стал частью России по итогам референдума в марте 2014 года. США, Украина и страны Евросоюза не признали итоги голосования. При этом Москва неоднократно заявляла, что референдум проходил в соответствии с нормами.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!