США ввели санкции против четырех стран

США вводят санкции против 13 граждан и компаний из России, Китая, Турции и Ирака. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает ТАСС.

По его словам, рестриктивные меры установлены в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии. Еще одного гражданина КНР заподозрили в поставках продукции двойного назначения Пакистану.

Фамилии россиян, равно как и компании, не раскрываются. Санкции введены на два года и включают запрет на американские закупки, помощь и экспорт.