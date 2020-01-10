США ввели санкции против Ирана

США ввели новые санкции против целого ряда секторов экономики Ирана. Такое заявление сделал министр иностранных дел США Стивен Мнучин, передает Twitter CBS News.

«Мы объявляем о введении дополнительных санкций против иранского режима вследствие нападения на войска США и наших союзников», — сказал Мнучин, выступая перед журналистами. Он уточнил, что санкции коснутся производственного, текстильного, горнодобывающего и сталелитейного секторов иранской экономики. Ограничительные меры коснутся 17 ведущих производителей стали в стране.

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Президент США Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана 8 января после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

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