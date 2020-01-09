Решение Трампа ответить Ирану санкциями вместо войны объяснили

Принимая решения, президент США Дональд Трамп руководствуется скорее интересами, а не принципами. Такое мнение выразил телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале, комментируя решение американского лидера ввести санкции в отношении Ирана.

«Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению предпочитает удавку экономических санкций», — объяснил журналист. По его словам, президент США гораздо менее эмоционален, чем кажется.

Соловьев также выразил мнение, что Трамп имеет определенный сценарий действий при урегулировании конфликтов, который заранее заготовлен. Кроме того, американский президент понимает, что расположение военных баз дает США преимущество для проведения спецопераций и ударов по территории противника.

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«Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и... заход на новые санкции», — заключил журналист.

После убийства в Багдаде 3 января командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара ситуация на Ближнем Востоке накалилась. Тегеран обвинил США в терроризме и пообещал отомстить за смерть генерала. В ночь на 8 января Иран выпустил десятки ракет класса «земля — земля». В ответ Трамп анонсировал мощные санкции, однако не пообещал никаких военных действий.

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