США расширили санкции против Ирана

Вашинтон расширил санкции в отношении Тегерана, сообщили в пресс-службе Минфина США.

В санкционный список внесен гражданин Ирана, связанный с нефтяной компанией Triliance Petrochemica, а также подразделение Triliance. Помимо этого, ограничительные меры введены в отношении одного жителя Китая и трех компаний из Китая. В министерстве США считают, что эти предприятия причастны к незаконному экспорту иранской нефти.

Ранее в январе США анонсировали санкции против ряда секторов экономики Ирана. Ограничительные меры были введены в отношении 17 ведущих производителей стали в стране.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки по ядерной программе Ирана и ввели санкции против Тегерана. Администрация американского президента Дональда Трампа заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны.

Отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого Трамп объявил о введении новых санкций.

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