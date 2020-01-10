США оценили потери Ирана из-за санкций Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео оценил потери Ирана из-за санкций США. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ограничительные меры, введенные администрацией американского лидера Дональда Трампа против Ирана, привели к потере этой страной 80 процентов дохода. Помпео добавил, что иранская сторона также не может получить доступ почти к 90 процентам резервов иностранной валюты.

Помпео заявил, что Вашингтон продолжит вводить санкции против Тегерана, если иранские власти не изменят свою политику.

Ранее стало известно, что США ввели новые санкции против целого ряда секторов экономики Ирана. Министр иностранных дел США Стивен Мнучин заявил, что ограничительные меры коснутся производственного, текстильного, горнодобывающего и сталелитейного секторов иранской экономики.

Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Ирана 8 января после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

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