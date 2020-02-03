Иран категорически отказался от любых переговоров с США

Тегеран категорически отказывается вести любые переговоры с Вашингтоном. Об этом сообщил пресс-секретарь иранского МИД Аббас Мусави, передает Reuters.

«У Ирана нет и не будет никаких двусторонних переговоров с американцами, такова наша политика», — заявил он. Мусави подчеркнул, что Тегеран хочет снятия американских санкций и возвращения Вашингтона в сделку по ядерной программе Ирана — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

США расширили санкции в отношении Ирана 23 января, распространив ограничительные меры на гражданина страны и нефтяную компанию. До этого санкции были введены в отношении 17 ведущих производителей стали в стране.

Отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из СВПД и ввели санкции против Тегерана. Администрация США заявила о необходимости сократить экспорт нефти Ирана до нуля и ввести санкции против этой страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru