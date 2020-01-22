Иран решил оставить себе черные ящики с разбившегося самолета

Иран решил оставить себе черные ящики с разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление иранского правительства на телеканале Al Arabiya.
«Расшифровка бортовых самописцев будет проведена на территории страны», — заявил представитель Тегерана.
Ранее Al Arabiya сообщала, что Иран попросил Францию и США выслать новое оборудование для анализа черных ящиков. В республике считают, что это позволит быстрее расшифровать информацию с самописцев.
21 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран отдать черные ящики со сбитого украинского Boeing другой стране, чтобы их расшифровали поскорее. Он пояснил, что у Тегерана нет достаточных технических возможностей для быстрого вычисления данных. По мнению премьера, даже приезд квалифицированных специалистов в Иран не поможет в расшифровке — у них не будет нужного оборудования.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.