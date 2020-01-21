Иран попросили поскорее отдать черные ящики сбитого самолета

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран отдать черные ящики со сбитого украинского Boeing другой стране, чтобы их расшифровали поскорее. Об этом сообщает Reuters.

По словам премьера, ящики следует отправить туда, где есть необходимые технологии для быстрой расшифровки. «Мы хотим, чтобы ящики проанализировали немедленно», — заявил Трюдо.

Он пояснил, что у Тегерана нет достаточных технических возможностей для быстрого вычисления данных. По мнению премьера, даже приезд квалифицированных специалистов в Иран не поможет в расшифровке — у них не будет нужного оборудования.

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18 января Иран признал невозможность расшифровки черных ящиков сбитого над Тегераном украинского самолета и согласился передать их Киеву. Глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявил, что бортовые самописцы будут отправлены на Украину, согласно пожеланию страны. Киев попытается расшифровать черные ящики при помощи экспертов из Франции, Канады и США, однако в случае неудачи они будут отправлены в Париж.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины. 11 января Иран признал, что по ошибке сбил самолет.

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