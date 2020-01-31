Число пострадавших при атаке Ирана на базы США превысило 60

Число пострадавших в результате атаки Ирана на базы США в Ираке превысило 60. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что 64 человека получили черепно-мозговые травмы. CNN указывает, что данные о пострадавших меняются по мере того, как военные проходят медицинские обследования.

Личный состав составляет почти 250 человек. 39 военным разрешили снова приступить к исполнению служебных обязанностей.

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Ранее 29 января сообщалось, что черепно-мозговые травмы получило около полусотни военных США. По словам представителя американского военного ведомства Томаса Кэмпбелла, это предварительные данные, и число пострадавших может увеличиться.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

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