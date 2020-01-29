Полсотни военных США получили черепно-мозговые травмы из-за атаки Ирана

В результате удара Ирана по американским базам США в Ираке полсотни военных получили черепно-мозговые травмы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Пентагон.

По словам представителя американского военного ведомства Томаса Кэмпбелла, это предварительные данные, и число пострадавших может увеличиться.

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Издание отмечает, что на прошлой неделе другой представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявлял, что черепно-мозговые травмы диагностированы у 34 военнослужащих. При этом президент США Дональд Трамп, комментируя иранскую атаку, уверял, что никто из американцев не пострадал.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара.

Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

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