Главное
Россия
Мир
Бывший СССР
Экономика
Силовые структуры
Наука и техника
Культура
Спорт
Интернет и СМИ
Ценности
Путешествия
Из жизни
Дом
Статьи
Галереи
Видео
Спецпроекты
Мотор
Хочешь видеть только хорошие новости? Жми!
Лента добра активирована. Это зона смеха, позитива и единорожек.
Лента добра деактивирована. Добро пожаловать в реальный мир.
Лента добра
Мир
Все
Политика
Общество
Преступность
Происшествия
Конфликты
Страноведение
Выборы
Архив
Последние новости
21:04
Первый самолет с эвакуированными россиянами вылетел из китайского Уханя
20:58
В Великобритании выставили на продажу дом с потайным поместьем
20:53
Умер режиссер «Языка бабочек» и «Живого леса»
20:53
Испытания «Арматы» завершат юбилеем «Борца за свободу тов. Ленина»
20:46
Знаменитый певец обнищал и попросил похоронить его заживо
20:42
Москвичи стали реже ходить в рестораны из-за вируса
20:27
Напавший на росгвардейца боксер прокомментировал случившееся
20:24
Российская авиакомпания продезинфицирует самолеты после китайцев
20:07
Водонаева назвала ведущих федеральных телеканалов проститутками
Новости партнеров
21:08, 4 февраля 2020
Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sputnik/РИА Новости
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Мир
00:02
30 января
Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
20:16
—
Сегодня
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
19:08
—
Сегодня
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
19:02
—
Сегодня
Макрон увидел попытку России переписать историю и обвинить Польшу
Мир
00:03
29 января
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
19:00
—
Сегодня
Появилась версия о гибели спецназовцев ФСБ в Сирии из-за предательства
19:25
—
Сегодня
Опубликованы кадры посадки самолета Минобороны России в Китае
18:38
—
Сегодня
Эрдоган отказался обострять отношения с Россией
Мир
00:03
27 января
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
18:52
—
Сегодня
Эрдоган объяснил свое изречение «Слава Украине!»
18:26
—
Сегодня
Лавров указал на невыполненные Турцией договоренности по Сирии
18:05
—
Сегодня
Северная Корея запретила иностранным дипломатам выезд из страны
Россия
ЛДПР отреагировала на информацию о переписке Жириновского с украинским депутатом
Россия вводит новые меры для борьбы с коронавирусом из Китая
Его уже внесли в один список с чумой и сибирской язвой. Под наблюдением врачей — тысячи россиян
Путин поддержал идею открыть в школах кружки по предпринимательству
«Страна-мечта, которой, возможно, и нет на свете»
Как советские люди слушали рок, носили джинсы и боялись иностранных конфет с лезвиями
Члена ГКЧП наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Китайский коронавирус добрался до России
Россиян эвакуируют из Китая, отменяют рейсы и закрывают границу
В Госдуме оценили грозящий россиянам ростом штрафов проект КоАП
Все материалы
Мир
Госсекретарь США заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме
Свобода по-американски
Дать денег и забрать оружие — как США решили обойтись с Палестиной
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
В Конгрессе заподозрили Трампа в готовности отдать Аляску России
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
Верховная Рада Украины сократила свой состав
«Эта власть на поводке»
В команде Зеленского зреет раскол. Как в нем замешаны американские и украинские миллиардеры?
Украина понадеялась на обмен «всех на всех» в ближайшее время
«Немцы были очень довольны»
Пособники нацистов убили в Литве 200 тысяч евреев. Теперь с них снимают ответственность за холокост
Украинский депутат в переписке с Жириновским назвал премьера гомиком
«Русские нанимали наших ветеранов»
Как участники войны в Донбассе и СБУ связаны с убийством журналиста Шеремета
В Одессе сорвали и топтали ногами последний барельеф Жукову
Все материалы
Экономика
«Газпром» неожиданно стал опорой российской экономики
«Рекламировать Россию только из-за ее близости неоправданно»
Проводник финских денег в Россию — об отношениях двух стран в эпоху санкций и кризисов
Бензин в России оказался одним из самых дешевых в Европе
Финансовый монстр
Американец заработал миллиарды на чужих бедах. Его никто не может остановить
Россияне накопили долгов перед банками
Железом золото добывается
Чем живет российский лом и почему отрасль не поддерживает идею введения биржевых торгов?
Подсчитана доля желающих покинуть Россию
Все материалы
Силовые структуры
Российского журналиста насильно посадили в автомобиль и устроили ему обыск
Темные времена
Против сломавшего нос росгвардейцу боксера завели уголовное дело
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Названы версии обрушения кафе в российском городе
Великолепная семерка
Лучшие агенты КГБ годами тайно работали по всему миру. Теперь их имена решили рассекретить
Угрожавшую взорвать себя и самолет россиянку отправили под домашний арест
Все материалы
Наука и техника
«Прогноз неутешительный»
«Титаник» Третьего рейха
Как крупнейшая морская катастрофа XX века унесла жизни 10 тысяч человек
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Создано днище российской «Федерации»
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов высказался о своем будущем в политике
Пришпорили
Моуринью снова на коне, защитники забивают голы, а МЮ и «Арсенал» теряют очки — главное в туре АПЛ
Сейв вратаря «Тоттенхэма» признан лучшим в туре АПЛ
«Давай напишем президенту»
Олимпийская чемпионка улетела в США ради любви. Родная страна отказалась от нее
Призерку Олимпиады из Швеции поймали на допинге
«Для нас пределов нет»
Легендарные бойцы и миллионы фанатов. Как UFC покорил Россию
Руководители российской легкой атлетики ушли в отставку
Все материалы
Культура
Звезду сериала «Великолепный век» приговорили к 16 годам тюрьмы
У звезды «Зачарованных» диагностировали рак четвертой стадии
Вуду жить
Сакральное и сексуальное: как 20 лет назад один альбом навсегда изменил черную музыку
Ансамбль Северного флота отказались пускать в Норвегию
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Андрюха, у нас труп
Фанатики, нацисты и смертельные игры: какие сериалы смотреть в феврале
Все материалы
Интернет и СМИ
Водонаева назвала ведущих федеральных телеканалов проститутками
Мошенник украл Instagram российской актрисы и начал продавать телефоны
«Мы не прощаем. Ждите»
Самые влиятельные преступники современности держали в страхе весь мир. Куда и почему они исчезли?
Google впервые рассказала о зарабатываемых на YouTube миллиардах
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Участник российского телешоу выпал из окна при попытке бежать от телевизионщиков
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон одержала новую победу над Меган Маркл
Самое красивое оружие СССР
Как советская модель прославилась на весь мир, но закончила жизнь в психбольнице
Джиджи Хадид снялась топлес для журнала Vogue
Кокетка, гульфик и союзка
Странные названия самых обычных вещей: сложный тест
Раскрыт способ борьбы Кейт Миддлтон с задирающим юбку ветром
Замкнутый круг
Как самое желанное украшение превратилось в символ богатства и власти
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье 8-летней давности
Все материалы
Путешествия
Объяснена причина отказа в посадке в Москве немецкому самолету из Китая
«Нам устроили культурный геноцид»
Эти острова принадлежали итальянцам и туркам. Чем сегодня живут Додеканес?
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай из-за коронавируса
«Страх сковал мои ноги, и я не могла пошевелиться»
Россиянка отправилась в город с самым высоким уровнем жизни. Что она нашла на другом конце света?
Россиянам настоятельно рекомендовали отказаться от поездок в Китай
Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами
Все материалы
Из жизни
Заключенного по ошибке освободили из тюрьмы и снова арестовали
«В школу надо идти даже в день собственных похорон»
История россиянки, перебравшейся в Мюнхен
«Вечно молодая» 50-летняя модель раскрыла секреты своей красоты
«Понюхай, ощути запах Афганистана!»
Россиянин влюбился в Афганистан. Он носит пуштунку, грызет каменный сыр и мечтает жить в кишлаке
Наращенные волосы спасли женщину от рака груди третьей стадии
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Кладоискатели нашли рекордный клад древних монет
Все материалы
20-летнюю Lada почти без пробега оценили в миллион рублей
Автомобили в стиле стимпанк
Эстетика викторианской эпохи и паровых машин, воплощенная в автомобилях
УАЗ показал «Буханку» почти за миллион рублей
Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020
«День сурка» от Jeep, погоня в духе «Форсажа» от Porsche и вдохновляющий ролик от Kia
Новый Kia Sorento раскрыли до премьеры
Месяц живем с новой Mazda3: часть 1
Длительный тест «матрешки» нового поколения: первые впечатления от хэтчбека за 1,8 млн рублей
Найден дилерский центр с сотнями Nissan Skyline
Все материалы
Дом
Назван средний срок выплаты ипотеки в России
«Дадим еще бабла, только пустите жить»
Как покупка квартиры в Москве приносит проблемы и разочарование — рассказывает молодая семья
В Германии появится первый город без отходов
Жилая зона
Что это — дом или тюрьма? Исправительно-трудовой тест
Россиянин построил в Черном море мобильный остров из металла
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Россиянам объяснили необходимость штрафов за шум ночью
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы