В Госдуме оценили заявление госсекретаря США о российском Крыме

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о потере Крыма Украиной шокировали Киев, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости в среду, 5 февраля.
«Без сомнения, для официального Киева эти слова — настоящий шок: да — поддержка будет, но, как говорится, без души. Крым не просто отошел от берегов Украины, он просто отчалил и убыл за горизонт», — сказал он.
Парламентарий не увидел в словах Помпео ничего сенсационного. Бальбек считает, что госсекретарь хотел, чтобы украинские власти узнали правду.
4 февраля украинское издание «НВ» сообщило, что Помпео во время визита в Киев заявил, что мировые игроки понимают, что для Украины Крым потерян. Он отметил, что Россия «не из тех, у кого что-то можно забрать».
В Крыму сочли это заявление «проявлением здравого смысла».
Полуостров вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза. Москва настаивает, что голосование проходило в соответствии с нормами.