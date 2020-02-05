В Госдуме оценили заявление госсекретаря США о российском Крыме

Заявление госсекретаря США Майка Помпео о потере Крыма Украиной шокировали Киев, считает депутат Госдумы Руслан Бальбек. Его слова приводит РИА Новости в среду, 5 февраля.

«Без сомнения, для официального Киева эти слова — настоящий шок: да — поддержка будет, но, как говорится, без души. Крым не просто отошел от берегов Украины, он просто отчалил и убыл за горизонт», — сказал он.

Парламентарий не увидел в словах Помпео ничего сенсационного. Бальбек считает, что госсекретарь хотел, чтобы украинские власти узнали правду.

4 февраля украинское издание «НВ» сообщило, что Помпео во время визита в Киев заявил, что мировые игроки понимают, что для Украины Крым потерян. Он отметил, что Россия «не из тех, у кого что-то можно забрать».

В Крыму сочли это заявление «проявлением здравого смысла».

Полуостров вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза. Москва настаивает, что голосование проходило в соответствии с нормами.

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