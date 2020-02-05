В Крыму ответили на заявление госсекретаря США о российским полуострове

Слова госсекретаря США Майка Помпео о потере Крыма Украиной назвали на полуострове «проявлением здравого смысла». Такую позицию агентству РИА Новости озвучил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

«Тот редкий случай, когда я полностью согласен с господином Помпео. Крым окончательно и бесповоротно вернулся домой», — сказал он, отметив, что в США по этому вопросу постепенно начинает проявляться «здравый смысл».

Чегринец добавил, теперь остается признать российский статус полуострова «не только де-факто, но и де-юре».

4 февраля стало известно, что Помпео во время посещения Украины заявил о навсегда потерянном для Украины Крыме. «Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать», — сказал он на одной из закрытых встреч.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!