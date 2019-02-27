США напомнили России вернуть Крым

Полуостров Крым — территория Украины, и должен быть возвращен под украинский контроль. Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майкла Помпео, опубликованном на сайте Госдепа США.

Заявление озаглавлено «Крым — это Украина». «Мир не забыл о циничной лжи, с помощью которой Россия пыталась оправдать свою агрессию и замаскировать свою попытку аннексировать украинскую территорию», — говорится в нем.

Там же Помпео отмечает, что позиция Соединенных Штатов остается неизменной — санкции против РФ не прекратятся, пока российское правительство вернет контроль над «оккупированным» полуостровом Украине и не выполнит всех пунктов минских соглашений.

«Соединенные Штаты в очередной раз подтверждают свою несгибаемую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее признанных международной общественностью границах», — подчеркивается в заключительном абзаце заявления госсекретаря США.

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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