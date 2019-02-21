На Украине сочли Крым «более украинским»

За пять лет после в составе России Крым «стал более украинским». Об этом написал в своем Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Вопреки всем обстоятельствам, Крым сегодня является еще более украинским», — считает Климкин. По мнению украинского министра, «более российским» за пять лет полуостров не стал. Климкин уверен, что теперь лозунг «Крым — это Украина» стал инструкцией к действию для каждого украинца.

Потеря же полуострова произошла из-за того, что в 2014 году он был «недостаточно украинским», отметил глава МИД.

Крым был признан территорией России по результатам мартовского референдума 2014 года. Украина, Евросоюз, США и другие страны не признают итоги голосования. Москва настаивает на том, что процедура проходила в соответствии с нормами международного права.

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