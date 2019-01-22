Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса

Власти Украины не забывают о своих гражданах, находящихся на территории Крыма и неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. С таким заявлением во вторник, 22 января, на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности Украины заявил президент страны Петр Порошенко, передает УНИАН.

«В День соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в пределах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем», — сказал глава государства.

Порошенко добавил, что власти страны ведут ежедневную работу по приближению дня освобождения жителей этих территорий «от вражеского ига».

Он подчеркнул, что Украина остается унитарным государством. «Всем должно быть четко понятно: Украина — унитарное государство, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украина», — сказал Порошенко.

Украина не признает российский суверенитет над Крымом, который вошел в состав РФ в 2014 году, и считает полуостров оккупированной территорией. К оккупированным Россией территориям Украина также относит неподконтрольную ей часть Донбасса, на которой в апреле 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская народная республики (их независимость была признана только частично признанной Южной Осетией).

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