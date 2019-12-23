США обозначили условия снятия с России «санкций из ада»

«Санкции из ада» из-за вмешательства России во внутренние дела США будут введены лишь после того, как разведка и Госдепартамент подтвердят этот факт, и будут сняты, если в течение 90 дней появятся доказательства, что Москва ни к чему не причастна. Обновленная версия санкционного проекта DASKA опубликована на сайте Конгресса США.

Такой же принцип действует в отношении «агрессии» против Украины: Госдеп и национальная разведка в течение 45 дней должны предоставить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против украинской стороны, поддерживает их или нет. В случае подтверждения неправомерных действий Москвы, разведка и Госдеп должны предоставлять доклады в сенат каждые 90 дней.

Одним из авторов ограничений является сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм. В августе 2018 года, когда сенатор впервые предоставлял документ, он назвал его «санкциями из ада». Такую формулировку Грэм использовал из-за жестких мер, в частности запрета на операции с госдолгом России и российскими банками.

Ранее стало известно о том, что администрация президента США Дональда Трампа пыталась помешать введению «адских санкций» против России. В письме чиновника Госдепа сенату подчеркивалось, что новые ограничения могут навредить союзникам в Европе и нанести удар по трансатлантической поддержке уже имеющихся ограничений в отношении Москвы. Кроме того, такие меры могут нанести вред всему перечню иностранной коммерческой деятельности с Россией.

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