В США испугались собственных «санкций из ада» против России

В США испугались собственных «санкций из ада» — американский бизнес опасается, что может попасть под удар в случае введения ограничений против суверенного долга России. К такому заключению пришли Торговая палата США и Американский институт нефти, пишет Bloomberg.

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Учреждения отдельно друг от друга направили письма в комитет по иностранным делам Сената США. В Торговой палате чиновников попросили пересмотреть законопроект и доработать его. В институте нефти пошли дальше, призвав голосовать против документа.

По мнению американского бизнеса, Вашингтон периодически применяет санкции тогда, когда те не являются наиболее эффективным инструментом. «Санкции — это затупившийся инструмент, в то время как обстоятельства требуют скальпеля», — говорится в письме.

Речь идет о документе под названием Defending American Security from Kremlin Aggression Act — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». Законопроект планируется к рассмотрению в комитете по иностранным делам.

Один из авторов инициативы — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «санкциями из ада». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими положениями, в том числе запретом операций с российским госдолгом.

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