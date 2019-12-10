США решили не накладывать санкции на российский госдолг

В бюджете Министерства обороны США ничего не говорится о санкциях в отношении суверенного долга России. Это следует из документа, размещенного на сайте комитета по вооруженным делам американского сената.

Вашингтон ранее планировал ввести ограничения в отношении российского госдолга: такой пункт содержался в предварительной версии бюджета, одобренной палатой представителей. Однако после финального согласования эта статья оказалась не предусмотрена. Поправка могла бы запретить американским компаниям покупать суверенный долг России.

Общий военный бюджет США должен составить 738 миллиардов долларов. При этом в проект включены санкции в отношении трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они будут направлены на компании, предоставляющие суда для прокладки труб. Таким образом Конгресс, вероятно, рассчитывает осложнить строительство.

Американские сенаторы в июле выступали с предложением внести в проект оборонного бюджета дополнения по пункту о российском госдолге. Они указывали, что необходимы формулировки, которые «ясно дадут понять, что вмешательство [в дела США] будет иметь быстрые и серьезные последствия».

Россию в последние годы неоднократно обвиняли во вмешательстве в ход выборов в США и ряде стран Европы. Москва эти обвинения отвергает.

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