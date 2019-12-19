Стало известно о нежелании Госдепа вводить «адские» санкции против России

Администрация президента США Дональда Трампа пытается помешать введению «адских» санкций против России. Об этом стало известно изданию The Daily Beast.

Отмечается, что соответствующее письмо чиновник Госдепа направил в Сенат. В письме говорится о том, что американская администрация требует внести изменения в законопроект о новых ограничительных мерах.

Нежелание вводить «адские» санкции против России автор документа объясняет тем, что это может навредить союзникам в Европе и ударить по трансатлантической поддержке уже имеющихся ограничений в отношении Москвы. Кроме того, документ может нанести вред «глобальным энергетическим, сырьевым, финансовым и другим рынкам». По словам чиновника, под удар попадет «почти весь перечень иностранной коммерческой деятельности с Россией». Автор письма уверен, что санкции навредят и банкам США, которые работают в России.

Ранее стало известно о том, что комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». В нем содержатся дополнительные санкции против России.

18 декабря сообщалось, что американский бизнес опасается возможности попасть под удар в случае введения ограничений против суверенного долга России. Чиновников попросили пересмотреть документ и доработать его.

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