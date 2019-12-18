В США одобрили «адские санкции» против России

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля». В нем содержатся дополнительные санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуана Пэхона.

Теперь документ должен одобрить весь Сенат, но сроки голосования пока не определены. Один из авторов инициативы — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «адскими санкциями». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими положениями, в том числе запретом операций с российским госдолгом.

Ранее в декабре сообщалось, что американский бизнес опасается возможности попасть под удар в случае введения ограничений против суверенного долга России. Чиновников попросили пересмотреть документ и доработать его.

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