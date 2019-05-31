Минфин захотел активнее брать в долг у россиян

Минфин намерен запустить масштабную рекламную кампанию облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), чтобы привлечь больше покупателей. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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Для этого ведомство собирается задействовать банки-агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и Почта банк. Кроме обычной рекламы на телевидении, радио и в интернете Минфин собирается использовать социальные сети. В частности, будут созданы отдельные страницы об ОФЗ-н, где потенциальным покупателям подробнее расскажут об этом типе вложений средств.

Банкам предлагается в рамках рекламной кампании сделать отдельные разделы на сайтах и в мобильных приложениях. В частности, такие разделы уже появились на сайте Сбербанка.

Как отмечает издание, выпуск новых ОФЗ-н готовится к размещению до конца июня. Комиссия банков за их продажу будет отменена, а номинал уже снижен с 30 тысяч до 10 тысяч рублей. Минфин сам заплатит банкам за их услуги, причем это не отразится на доходности бумаг, отмечает издание.

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