Минфин рекордно взял в долг

Министерство финансов установило абсолютный рекорд по размещению госдолга на одном аукционе — ведомству удалось продать облигации федерального займа (ОФЗ) на 94,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на заявление ведомства.

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В рамках аукциона реализовывались пятилетние облигации выпуска 26227 с погашением в июле 2024 года. Доходность составила 8,03 процента. В Минфине отметили, что спрос на облигации был выше предложения почти в два раза — 183,7 миллиарда рублей. Размещение прошло без премии.

На среду, 15 мая, запланированы еще два размещения — пятнадцатилетних облигаций выпуска 26225 и 52002 (индексируются на инфляцию). По состоянию на 16:03 мск рубль укрепился к доллару и евро и достиг отметок 64,79 рубля и 72,47 рубля соответственно. До этого рекорд по размещению ОФЗ на одном аукционе Минфин ставил более месяца назад. Новый рекорд оказался больше предыдущего на 10 процентов.

Ранее эксперты Минэкономразвития предсказали среднегодовой курс российской валюты к американской в 2019 году — он составит 65,1 рубля. По их мнению, в течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока иностранных инвестиций на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара и евро.

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