Предсказана судьба рубля в 2019 году

Среднегодовой курс российской валюты к американской в 2019 году составит 65,1 рубля. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы».

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В ведомстве перечислили факторы, которые в течение года будут влиять на национальную валюту. Так, в первом квартале 2019 года курс рубля оказался слабее, чем ожидалось, — 66,2 рубля против ожидаемых 64,2 рубля. Однако в течение года в пользу укрепления российской валюты будет играть возобновление притока иностранных инвестиций на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики и ослабление американской и европейской валют.

Ключевыми факторами ослабления рубля станут ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии, продолжение сверхнормативных интервенций Банка России на валютном рынке и снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта.

Ранее ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил, что в 2019 году основные риски для рубля будут исходить из внешнеполитической конъюнктуры — в частности, санкций Запада. При этом Мау отметил, что рубль наконец-то ушел от жесткой привязки к динамике нефтяных котировок.

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