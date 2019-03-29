США обвалили рубль

Российская валюта снова оказалась под давлением на фоне новостей о новых санкциях США в связи с обвинениями в покушении на убийство полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

За полчаса торгов курс доллара вырос на 65 копеек: с 65,005 рубля по состоянию на 17:30 мск до 65,6625 рубля к 18:10 вечера. В настоящий момент валюта немного отскочила и торгуется в районе 65,50 рубля за доллар.

Евро продемонстрировал аналогичную динамику, увеличившись с 73,01 до 73,6625 рубля. В настоящий момент единица европейской валюты торгуется в районе 73,50 рубля.

Курс рубля не поддерживают даже высокие мировые цены на нефть. Майские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 68,38 доллара за баррель.

Вечером в пятницу, 29 марта, стало известно о том, что Госдеп США согласовал с министерством финансов новый пакет антироссийских санкций в связи с покушением на убийство Скрипалей в британском Солсбери. Один из источников утверждает, что новые санкции ударят по банковскому сектору России.

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