Российский госдолг на десятки миллиардов купил неизвестно кто

Аукцион по размещению российских облигаций федерального займа (ОФЗ), который состоялся накануне, стал одним из самых необычных за все время. Госдолг стоимостью 58 миллиардов рублей продан одной заявкой. Кто его купил, осталось неизвестным, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Аналитики Росбанка подчеркнули, что на их памяти это самая большая одиночная заявка, которую удовлетворил Минфин. С ними согласились эксперты «ВТБ Капитала». Погашение ОФЗ — в 2025 году, заявку закрыли с доходностью 5,97 процента годовых.

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Отмечается, что в совокупности нынешнее размещение стало крупнейшим с мая 2019 года. Минфин продал бумаг на 85 миллиардов рублей. Помимо шестилетних облигаций, выпущены бумаги с погашением в феврале 2028 года на 27 миллиардов рублей.

Эксперты разошлись в оценках, кто может выступить покупателем ОФЗ. Одни указывают на то, что такую заявку могут позволить только крупные фонды-нерезиденты, но непонятно, зачем выкупать ее целиком. На это ряд экспертов возражают, что если бы деньги пришли из-за рубежа, то это отразилось бы на курсе рубля, чего не случилось. Среди других вариантов — покупателем стал владелец ОФЗ с погашением 29 января 2020 года, который заранее инвестировал средства.

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