Украина рекордно заняла 1,25 миллиарда евро

Министерство финансов Украины разместило еврооблигации по ставке 4,375 процента — рекордно низкой для страны. Ведомство заняло 1,25 миллиарда евро со сроком погашения 27 января 2030 года, сообщается на сайте ведомства.

Сумма заявок достигла семи миллиардов евро, интерес к украинским бумагам проявили более 350 инвесторов со всего мира. Как указали в министерстве, полученная сумма будет направлена на финансирование государственного бюджета.

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По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, ставка нынешнего размещения позволит стране экономить более двух миллионов гривен (пять миллионов рублей) в день. В прошлом году ставка составляла 6,75 процента годовых.

Как отметил аналитик Sberbank Investment Research Александр Голынский (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»), столь высокий спрос на украинские долговые облигации связан с благоприятной текущей конъюнктурой и с тем, что инвесторы начали оценивать вложения в Украину как менее рискованные. В текущем году Киев хочет занять 4,9 миллиарда долларов. По мнению эксперта, с помощью еврооблигаций республика привлечет не менее трех миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в 2019 году внешний долг России вырос на 5,9 процента, или 26,8 миллиарда долларов. По состоянию на 1 января 2020 года он достиг 481,5 миллиарда долларов, при этом на рост большей частью повлияло увеличение покупок нерезидентами государственных ценных бумаг.

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