В 2019 году внешний долг России подрос на 5,9 процента. В абсолютных цифрах рост составил 26,8 миллиарда долларов. По состоянию на 1 января 2020 года он достиг уровня 481,5 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

В комментарии указано, что ведущую роль в росте суммы долга сыграло увеличение покупок нерезидентов государственных ценных бумаг.

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В свою очередь у частного сектора внешний долг изменился незначительно. Рост задолженности в рамках прямого инвестирования компенсирован сокращением долга банковского сектора.

Ранее регулятор сообщил, что нерезиденты поставили рекорд по вложениям в государственный долг. В 2019 году они купили бумаг на 22,2 миллиарда долларов, из них около 15 миллиардов пришлось на облигации федерального займа (ОФЗ).

Остальные средства пошли на российские еврооблигации. Предыдущий рекорд зафиксирован в 2012 году. Тогда приток средств составил 17,1 миллиарда долларов. В 2018-м, напротив, имел место отток в 5,3 миллиарда.

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