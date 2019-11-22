«Газпром» дал щедрую скидку неизвестному покупателю

Цена размещения акций «Газпрома» на Московской бирже оказалась на 11,12 процента ниже его рыночной стоимости по состоянию на 21 ноября. Это следует из сообщения компании на портале раскрытия корпоративной информации.

Пакет в 3,59 процента принадлежит АО «Газпром газораспределение», дочерней компании «Газпрома». В случае продажи по рыночной стоимости на момент открытия заявок его цена составила бы порядка 210 миллиардов рублей (3,3 миллиарда долларов). По итоговой стоимости покупатель заплатит за сделку 188 миллиардов (2,94 миллиарда).

О планах продать этот пакет стало известно накануне. От инвесторов было получено 479 заявок. Примерно столько хотели купить акции компании в июле этого года, когда компания в первый раз за год вышла на Московскую биржу. Но тогда пакет акций в 2,93 процента достался одному покупателю, который из-за особенностей размещения смог остаться неизвестным.

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Такая же схема продажи акций была выбрана и в этот раз. Выкупить ценные бумаги сможет только один претендент. Как отмечают эксперты, поскольку продажа не сопровождалась предварительным объявлением, то, скорее всего, компания договорилась с покупателем заранее, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Эта сделка пройдет на фоне сообщений о том, что Украина сумела заблокировать «Газпрому» доступ к займам в Европе. По данным СМИ, российская компания отказалась от размещения еврооблигаций в ноябре на сумму около трех миллиардов долларов, поскольку юристы не смогли гарантировать, что средства не арестуют в счет долга перед «Нафтогазом».

В самом «Газпроме» не подтвердили эту информацию, но и не опровергли по существу. Глава финансово-экономического департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что раз о продаже не объявляли официально, то и отменять было нечего.

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