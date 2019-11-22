Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто

Новым владельцем компании «Стройгазмонтаж», крупнейшего подрядчика «Газпрома», стало непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг», зарегистрированное только 3 июля 2019 года. Такие данные стали доступны 21 ноября в ЕГРЮЛ. На это первым обратил внимание «Интерфакс».

Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию 7 ноября. Источники, близкие к подготовке сделки, утверждали, что покупателем выступил «Газстройпром», который благодаря этому станет единым подрядчиком холдинга. Сумма сделки составила около 75 миллиардов рублей, утверждает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Самим «Газстройпромом» на 49 процентов владеет «Газпром», а остальное принадлежит структурам Газпромбанка и физическим лицам.

Однако единственным учредителем «Стройинвестхолдинга» является Ольга Викторовна Сафонова, формально никак не связанная с «Газпромом». Она также выступала в качестве учредителя в десяти компаниях, девять из которых уже не существуют, а последняя находится в стадии ликвидации. Прошлые компании — из Иркутской, Тюменской и Самарской областей, а нынешняя зарегистрирована в башне «Федерация» в Москва-сити.

«Стройгазмонтаж» создан в 2008 году с помощью объединения пяти бывших дочерних компаний «Газпрома». Компания является его крупнейшим подрядчиком с 2014 года, однако у нее были и другие крупные подряды. В период 2014-2018 годов выручка «Стройгазмонтажа» достигла 1,5 триллиона рублей.

Ранее сегодня «Газпром газораспределение» разместил на Московской бирже 3,59 процента акций «Газпрома» стоимостью около 3,3 миллиарда долларов. Во время предыдущего выхода «Газпрома» на Московскую биржу в этом году 2,93 процента акций приобрел один покупатель. Участники рынка утверждали, что это были структуры Ротенбергов, но Аркадий Ротенберг опровергал эту информацию.

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