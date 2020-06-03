Предсказаны более серьезные потери России от дешевой нефти

Федеральный бюджет недополучит в июне 145,5 миллиарда рублей из-за дешевой нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина России.

Предсказанный объем потерь окажется более серьезным, чем в мае, когда нефтегазовых доходов оказалось на 58,2 миллиарда рублей меньше запланированного уровня.

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В сообщении отмечается, что исходя из таких прогнозов объем средств, который будет потрачен на продажу иностранной валюты, оценивается в 203,7 миллиарда рублей в период с 5 июня по 7 июля. То есть каждый день продаваться будет по 10,2 миллиарда.

Согласно бюджетному правилу, при превышении стоимости нефти цены отсечения (в 2020 году — 42,4 доллара за баррель) дополнительные доходы направляются в Фонд национального благосостояния. Если стоимость ниже, то валюта продается, а средства идут на покрытие дефицита бюджета.

Стоимость нефти растет в последние недели. В среду, 3 июня, Brent торгуется на уровне 40 долларов за баррель впервые с начала марта. Однако в июне доход в бюджет будет зависеть апрельских и майских уровней, когда цены на сырье находилась на многолетних минимумах.

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