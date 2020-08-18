Российский госдолг признали никому не нужным

Министерство финансов России отказалось от проведения очередного этапа размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), который должен был состояться в среду, 19 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Причиной такого решения названа возросшая волатильность и необходимость стабилизации рыночной ситуации. Предыдущий аукцион по размещению ОФЗ, прошедший на прошлой неделе, был признан несостоявшимся.

Тогда в ведомстве указали, что российский госдолг по установленным уровням цен оказался никому не нужен — на него не было подано ни одной заявки. Такая ситуация может привести к провалу плана по займам.

На этой неделе, как отмечают аналитики, инвесторы могут переживать из-за ситуации в Белоруссии, где с прошлого воскресенья продолжаются протесты против Александра Лукашенко. После того как президент России Владимир Путин пообещал помощь в нормализации обстановки в стране, цены на ОФЗ упали рекордно с апреля.

В общей сложности за третий квартал, половина которого завершилась, Минфин собирался привлечь триллион рублей. Для этого необходимо каждую неделю продавать бумаг на 100 миллиардов рублей, но 5 августа за гособлигации удалось выручить только 63,7 миллиарда, а за неделю до этого и вовсе 38,8 миллиарда рублей.