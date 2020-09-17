Экономика
 
24 сентября
10:00
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Лукашенко объявил о закрытии границ с двумя странами
«Динамо» вылетело из Лиги Европы
Рекорд Сергея Бубки побит
Лукашенко закрыл границы с Польшей и Литвой из-за угрозы войны
Ефремов пошутил о российских заключенных
Скабеева рассказала о перенесенном коронавирусе
Лукашенко отреагировал на непризнание Европарламентом итогов выборов
Российский истребитель перехватил «Посейдона» ВМС США над Балтийским морем
Съемки «Бэтмена» возобновили после перерыва из-за коронавируса у актера
Самая красивая женщина в мире показала свои неопубликованные откровенные фото
Новости партнеров

Эксперты увидели в налоговой системе потенциал увеличения бюджетных поступлений

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Налоговые поступления в бюджет падают на фоне дешевой нефти и снижения ВВП из-за пандемии, властям приходится идти на непопулярные меры вроде роста госзаимствований и введения налога на депозиты. Вместе с тем налоговая система России имеет потенциал как для увеличения бюджетных поступлений, так и устранения перекосов в фискальной нагрузке. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По мнению эксперта, основное бремя налоговой нагрузки лежит на нефтяной отрасли, обеспечивающей более 40 процентов доходов бюджета, при том, что ее вес в ВВП значительно меньше и отрасли необходимо осуществлять крупные инвестиции в условиях ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

Государству необходимо установить равные налоговые условия для различных отраслей, которые будут способствовать оптимальному развитию экономики, без стрессов для нефтяной индустрии, убежден Сергей Суверов. «Одним из вариантов может стать введение прогрессивного НДПИ для компаний, деятельность которых связана с добычей и экспортом природных ресурсов, что может принести бюджету дополнительные 1,2 триллиона рублей, дополнительная фискальная нагрузка нефтяников нецелесообразна и вредна», — подчеркунл Сергей Суверов.

Диспропорции в налогообложении нефтяников и других сырьевых компаний велики и усилились после вступления России в ВТО в 2012 году, когда были сокращены и даже обнулены экспортные пошлины на ряд сырьевых товаров, в том числе никель, алюминий, медь. Считает эксперт. «В результате соответствующие компании максимизируют дивидендные выплаты, большая часть которых перенаправляется за рубеж в офшорные юрисдикции. Также есть возможности увеличить доходы от банковского и телекоммуникационного секторов, рентабельность многих компаний которых зашкаливает из-за олигопольного положения», — делает вывод Сергей Суверов.

Балансировка фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет от прочих рентных отраслей помимо нефти. Таков один из основных выводов предварительного анализа исследования «Налоговая нагрузка в отраслях: операция “Балансировка”», проведенный экспертами VYGON Consulting, с которыми познакомилась «Лента.ру».

По мнению аналитиков VYGON Consulting, нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечивая 44 процента от налоговых поступлений. Однако в последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли. С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета, уверены в VYGON Consulting. При этом в других рентных секторах действующая налоговая система никак не изымает сверхдоходы несмотря на изменения рыночных условий.

Нефтяные компании платят налогов в пять раз больше, чем все остальные сырьевые отрасли вместе взятые. Это связано с самой высокой долей валовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины) в цене нефти. Даже с учетом льгот налоги составляют примерно 60 процентов от цены нефти. На втором месте расположилась газовая отрасль (доля налогов в цене сырья, добываемого компанией «Газпром», составляет 30-40 процентов, для независимых производителей этот показатель значительно ниже — 15-23 процента), а вот у металлургии, золотодобывающей и алмазодобывающей отраслей доля налогов не превышает 10 процентов в цене реализации продукции.

По оценкам VYGON Consulting за последние пять лет уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, рассчитываемый как доля налогов в свободном денежном потоке, в 1,5-9 раз выше, чем в других сырьевых секторах экономики при значительно более низкой рентабельности EBITDA. Подход к налогообложению других сырьевых секторов России в виде установления фиксированных или адвалорных ( процент от цены) ставок практически не позволяет изымать конъюнктурную ренту за счет роста цен, считают авторы исследования. Более того, для комплексных руд Красноярского края при росте цены на 25 процентов эффективная ставка и вовсе снижается на 20 процентных пункта.

Если привести налоговую нагрузку по всему сырьевому сектору к текущему уровню изъятий в нефтяной отрасли, то на основании данных за последние 5 лет потенциал изымаемой ренты можно оценить в 0,8 - 1,3 триллиона рублей в год в зависимости от применяемого показателя для нормирования.

Конъюнктурные сверхдоходы могут формироваться не только в сырьевых отраслях, но и в других секторах экономики. Например, в банках и телекоммуникационных компаниях, получающих дополнительную маржу на разнице процентных ставок или благодаря олигопольному положению на рынке. В России из-за олигопольного положения на рынке рентабельность по EBITDA телекомов в среднем за последние пять лет составляет около 38 процентов, что заметно превышает аналогичные показатели зарубежных компаний. В 2018 году средняя рентабельность прибыли до налогообложения банковского сектора достигла 51 процент — это рекордное значение за последние пять лет. Во многом этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ по сохранению высоких значений ключевой ставки.

Если нормировать рентабельность банковского сектора в 2016-2018 годах к среднему уровню предыдущих периодов в 19 процентов, то в среднем за те же пять лет сверхдоходы составили порядка 450 миллиардов рублей. А корректировка показателей рентабельности отечественных телекомов до уровня США может позволить изъять еще 115 миллиардов рублей.

Таким образом, отмечают в VYGON Consulting, общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 триллиона рублей.

Тезис о том, что дополнительные доходы можно взять только с нефтянки является ошибочным, уверены авторы исследования. Очевидно, что текущая налоговая система несправедлива, необходимо перераспределение налоговой нагрузки, делают вывод эксперты.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин России высказал мнение, что «в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика». По словам главы правительства, в сложной экономической ситуации увеличение налогового бремени должно касаться всех, а не только нефтяных компаний.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам разъяснили повышение налогов
В Кремле прокомментировали планы повышения налогов
Мишустин объяснил необходимость повышения налогов
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»

Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
21:41Сегодня

Судно для достройки «Северного потока-2» взяло курс на Калининград

21:05Сегодня

Европейцы расхотели покупать автомобили

20:14Сегодня

США ответили на предложение Германии по «Северному потоку-2»

Экономика14:4915 сентября

Сетевая власть

Цукерберг заработал миллиарды на главной соцсети в мире. Что дальше?
20:10Сегодня

Билл Гейтс отказался считать Илона Маска «новым Стивом Джобсом»

19:08Сегодня

Производителя самых быстрых машин выставили на продажу

18:59Сегодня

Выживаемость взрослых в России оказалась на уровне Албании

Экономика10:2316 сентября

Горьковский автозавод даст фору иномаркам

Новую Octavia будут делать в Нижнем Новгороде
18:38Сегодня

Ураган в США поднял цены на нефть

18:17Сегодня

Полиция и Росгвардия получат миллиарды рублей на зарплаты сотрудникам

17:24Сегодня

В России решили тратить меньше денег на образование и демографию

Россия
В России отреагировали на резолюцию Европарламента по Навальному
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»
Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
Москвичам подсказали самые яблочные места столицы
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
В Подмосковье зафиксировали беби-бум
Путин наградил борющихся с COVID-19 медиков и ученых
Появились новые данные об опасности коронавируса
Вирус может жить в организме до 90 дней. Его ищут в воде и пище
Все материалы
Мир
В Австрии арестовали объявившего кровную месть Кадырову чеченца
Российский истребитель перехватил над Беринговым морем два бомбардировщика США
Польша назвала имена связанных с гибелью Качиньского российских диспетчеров
Заложники Японского моря
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
США сменили тактику в противостоянии с Россией в Сирии
Ёсихидэ СугаКандидат от народа
С клубничной грядки — в премьер-министры. Как сын фермера пробился в политическую элиту Японии
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Европа потребовала остановить «Северный поток-2»
«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»
Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
Американский миллиардер раздал свои деньги на благотворительность
Оценен ущерб мировой экономике от коронавируса
Сетевая власть
Цукерберг заработал миллиарды на главной соцсети в мире. Что дальше?
Молодые люди в России бросились брать микрозаймы
Горьковский автозавод даст фору иномаркам
Новую Octavia будут делать в Нижнем Новгороде
Все материалы
Силовые структуры
Компания-владелец автомобиля Захарова попросила отменить приговор Ефремову
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Следователи начали проверку обстоятельств гибели Тесака
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат заявил о пытках Тесака перед самоубийством в СИЗО
Атомный шпион
Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу
Во ФСИН началась проверка после самоубийства Тесака
Все материалы
Наука и техника
Определен новый ранний признак неизлечимой и смертельной болезни
Российские БТР и БМП защитили «кроватями»
F-16 лазером «уничтожил» ракету
Названы первые игры для PlayStation 5
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Фергюсон обратился к главе UFC из-за срыва боя с Порье
Флоренс Гриффит-Джойнер«Соперницы делали квадратные глаза»
Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Рой Джонс рассказал о взгляде американской пропаганды на русских
Все материалы
Культура
Актер из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг
Мамина кровинушка
Монстры из глубин, верующие насильники и роботы в новом сериале Ридли Скотта
Анну Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница
«Карнавала не будет, все утонет в слезах»
Земфира, свежий «Король и шут» и малолетняя Алсу: кто развлекал Россию, когда ушел Ельцин
Новая возлюбленная Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
«Вирус крутится, лавэшка мутится»
 
Звезда корейских фильмов О Ин-хе покончила с собой в 36 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Ведущий-гей рассказал о реакции родителей на его ориентацию
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
Умерла журналистка Карина Мукосеева
Познер рассказал о проходе через пробивавшуюся к гробу со Сталиным толпу
«Они убивают индустрию»
За что крупные компании со всего мира объявили войну Apple?
Блогер сымитировал свою смерть ради популярности и добился цели
Миллионы из воздуха
Как подростки из TikTok внезапно стали миллионерами и что они сделали для того, чтобы разбогатеть
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья
Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила цены на отдыхе в Абхазии и Сочи
Все материалы
Из жизни
Лысый кот с дырами вместо глаз перенес инсульт и стал интернет-сенсацией
Рыбак поймал самую быструю в мире акулу весом в полтонны
Смертельно больная невеста умерла спустя несколько дней после свадьбы
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Смертельно опасный крокодил притаился в паре метров от детей и попал на видео
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Все материалы
В России начались продажи обновлённых Volvo S90 и V90 Cross Country
Новый Hyundai Tucson в фактах и фотографиях
Рассматриваем и изучаем пятое поколение российского бестселлера — новый Tucson
В Москве продают бронированный Cadillac Escalade за 14,6 миллиона рублей
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Молодёжное исполнение, отсылки к Kia K5 и никаких новостей на ходу
Kia остановила два завода из-за коронавируса
Классические «Жигули» на один день наводнили Москву
Посмотрите, как прошло ГУМ Авторалли, посвященное 50-летию легендарной «Копейки»
Хорватская Rimac может стать новым владельцем Bugatti
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы