Эксперты увидели в налоговой системе потенциал увеличения бюджетных поступлений

Налоговые поступления в бюджет падают на фоне дешевой нефти и снижения ВВП из-за пандемии, властям приходится идти на непопулярные меры вроде роста госзаимствований и введения налога на депозиты. Вместе с тем налоговая система России имеет потенциал как для увеличения бюджетных поступлений, так и устранения перекосов в фискальной нагрузке. Таким мнением поделился с «Лентой.ру» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По мнению эксперта, основное бремя налоговой нагрузки лежит на нефтяной отрасли, обеспечивающей более 40 процентов доходов бюджета, при том, что ее вес в ВВП значительно меньше и отрасли необходимо осуществлять крупные инвестиции в условиях ограничений по добыче в рамках сделки ОПЕК+.

Государству необходимо установить равные налоговые условия для различных отраслей, которые будут способствовать оптимальному развитию экономики, без стрессов для нефтяной индустрии, убежден Сергей Суверов. «Одним из вариантов может стать введение прогрессивного НДПИ для компаний, деятельность которых связана с добычей и экспортом природных ресурсов, что может принести бюджету дополнительные 1,2 триллиона рублей, дополнительная фискальная нагрузка нефтяников нецелесообразна и вредна», — подчеркунл Сергей Суверов.

Диспропорции в налогообложении нефтяников и других сырьевых компаний велики и усилились после вступления России в ВТО в 2012 году, когда были сокращены и даже обнулены экспортные пошлины на ряд сырьевых товаров, в том числе никель, алюминий, медь. Считает эксперт. «В результате соответствующие компании максимизируют дивидендные выплаты, большая часть которых перенаправляется за рубеж в офшорные юрисдикции. Также есть возможности увеличить доходы от банковского и телекоммуникационного секторов, рентабельность многих компаний которых зашкаливает из-за олигопольного положения», — делает вывод Сергей Суверов.

Балансировка фискальной нагрузки даст возможность получения до 1,7 триллиона рублей дополнительных поступлений в бюджет от прочих рентных отраслей помимо нефти. Таков один из основных выводов предварительного анализа исследования «Налоговая нагрузка в отраслях: операция “Балансировка”», проведенный экспертами VYGON Consulting, с которыми познакомилась «Лента.ру».

По мнению аналитиков VYGON Consulting, нефтяная отрасль России является ключевым источником доходов бюджета страны, обеспечивая 44 процента от налоговых поступлений. Однако в последнее время налоговое регулирование нефтянки сводится к подкручиванию различных коэффициентов для пополнения казны без анализа проблем стратегического развития отрасли. С учетом значительного ухудшения ресурсной базы это может привести к серьезным проблемам для экономики страны и бюджета, уверены в VYGON Consulting. При этом в других рентных секторах действующая налоговая система никак не изымает сверхдоходы несмотря на изменения рыночных условий.

Нефтяные компании платят налогов в пять раз больше, чем все остальные сырьевые отрасли вместе взятые. Это связано с самой высокой долей валовых налогов (НДПИ и экспортной пошлины) в цене нефти. Даже с учетом льгот налоги составляют примерно 60 процентов от цены нефти. На втором месте расположилась газовая отрасль (доля налогов в цене сырья, добываемого компанией «Газпром», составляет 30-40 процентов, для независимых производителей этот показатель значительно ниже — 15-23 процента), а вот у металлургии, золотодобывающей и алмазодобывающей отраслей доля налогов не превышает 10 процентов в цене реализации продукции.

По оценкам VYGON Consulting за последние пять лет уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли, рассчитываемый как доля налогов в свободном денежном потоке, в 1,5-9 раз выше, чем в других сырьевых секторах экономики при значительно более низкой рентабельности EBITDA. Подход к налогообложению других сырьевых секторов России в виде установления фиксированных или адвалорных ( процент от цены) ставок практически не позволяет изымать конъюнктурную ренту за счет роста цен, считают авторы исследования. Более того, для комплексных руд Красноярского края при росте цены на 25 процентов эффективная ставка и вовсе снижается на 20 процентных пункта.

Если привести налоговую нагрузку по всему сырьевому сектору к текущему уровню изъятий в нефтяной отрасли, то на основании данных за последние 5 лет потенциал изымаемой ренты можно оценить в 0,8 - 1,3 триллиона рублей в год в зависимости от применяемого показателя для нормирования.

Конъюнктурные сверхдоходы могут формироваться не только в сырьевых отраслях, но и в других секторах экономики. Например, в банках и телекоммуникационных компаниях, получающих дополнительную маржу на разнице процентных ставок или благодаря олигопольному положению на рынке. В России из-за олигопольного положения на рынке рентабельность по EBITDA телекомов в среднем за последние пять лет составляет около 38 процентов, что заметно превышает аналогичные показатели зарубежных компаний. В 2018 году средняя рентабельность прибыли до налогообложения банковского сектора достигла 51 процент — это рекордное значение за последние пять лет. Во многом этому способствовала денежно-кредитная политика ЦБ по сохранению высоких значений ключевой ставки.

Если нормировать рентабельность банковского сектора в 2016-2018 годах к среднему уровню предыдущих периодов в 19 процентов, то в среднем за те же пять лет сверхдоходы составили порядка 450 миллиардов рублей. А корректировка показателей рентабельности отечественных телекомов до уровня США может позволить изъять еще 115 миллиардов рублей.

Таким образом, отмечают в VYGON Consulting, общий потенциал дополнительных изъятий сверхдоходов может составить до 1,7 триллиона рублей.

Тезис о том, что дополнительные доходы можно взять только с нефтянки является ошибочным, уверены авторы исследования. Очевидно, что текущая налоговая система несправедлива, необходимо перераспределение налоговой нагрузки, делают вывод эксперты.

Ранее на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин России высказал мнение, что «в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика». По словам главы правительства, в сложной экономической ситуации увеличение налогового бремени должно касаться всех, а не только нефтяных компаний.