Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил необходимость повышения налогов в России. По его словам, властям страны необходимо обеспечить доходы бюджету, чтобы исполнять социальные обязательства. Об этом пишет РИА Новости.

Мишустин также ответил на заявление о несправедливости сборов. «Некоторые крупные компании заявляют, что мы забираем деньги только у нефтяных компаний», — пояснил он. По словам главы правительства, в сложной экономической ситуации увеличение налогового бремени должно касаться всех, а не только нефтяных компаний.

Как стало известно 16 сентября, российское правительство планирует повысить налог на добычу удобрений и руд. В Минфине считают, что это позволит снизить дефицит бюджета. Кроме того, в ведомстве хотят повысить акциз на табак и сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими уровнями.