Россиянам разъяснили повышение налогов

Власти России разъяснили жителям страны, кого коснется повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По их словам, ставка поднимется с 13 до 15 процентов только для состоятельных граждан с доходами выше пяти миллионов рублей в год. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

В Минфине заверили, что для других категорий граждан власти не собираются менять условия налогообложения.

Отказаться от плоской шкалы налогообложения и поднять ставку НДФЛ для богатых с 13 до 15 процентов в июне 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Ставка будет применяться только к сумме доходов, превышающей отметку в пять миллионов. Средства планируют направить на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Кроме того, в марте 2020 года глава государства также предложил взимать НДФЛ с процентов по банковским вкладам. Уже в начале апреля Путин подписал соответствующий закон.