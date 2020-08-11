В России предсказали отмену налога

В России в ближайшее время могут отменить НДФЛ при продаже жилья эконом-класса в 2020, предсказал эксперт. Продавцу не придется платить налог при условии, что до конца года он покупает жилье в первичном секторе, либо в течение года покупает жилье, участвуя в программе льготной ипотеки. Об этом агентству «Прайм» рассказал ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Он отметил, что с подобной инициативой в Минстрой и Минэкономразвития недавно обратились представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Инициатива может найти поддержку в правительственных структурах. Отмена НДФЛ с продажи недвижимости, срок владения которой меньше трех (пяти) лет, могла бы стать отличным подспорьем для граждан, которые хотели бы улучшить жилищные условия», — отметил эксперт.

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Уткин добавил, что многие молодые семьи были бы рады улучшить условия проживания, однако их останавливает необходимость платить НДФЛ. Кроме того, оживление на рынке жилья может простимулировать и другие секторы экономики: ремонта и строительства, а также производства мебели.

В случае, если такие меры примут, они будут действовать до конца года или до середины 2021 года. От этого выигрывают как граждане, так и государство, считает специалист. Таким образом, пояснил он, экономика быстрее сможет восстановиться после эпидемии коронавируса.

Ранее россиянам пообещали снижение ставки по ипотеке до 7,5 процента до конца 2020 года. По словам гендиректора финансового института «Дом.РФ» Виталия Мутко, ипотечные госпрограммы серьезно поддерживают первичный рынок жилья.