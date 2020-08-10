Россиянам отсоветовали торопиться с покупкой жилья

Россиянам не стоит торопиться с приобретением нового жилья в рамках программы льготного ипотечного кредитования под 6,5 процента годовых. Такой совет гражданам дали участники рынка недвижимости, побеседовавшие с агентством URA.RU.

В частности, вице-президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что разговоры об окончании льготной программы ведутся для того, чтобы стимулировать граждан к участию в ней. «Это как с дачной амнистией (дачная амнистия должна была завершиться в 2015-м, но с тех пор неоднократно продлевалась — прим. «Ленты.ру»). Мне напоминает синдром Аллы Пугачевой, которая все никак не уйдет», — отметила эксперт.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в свою очередь пояснил, что программа льготной ипотеки нужна для поддержки строительной отрасли и потому будет продлена — завершат ее тогда, когда бизнес сможет существовать без господдержки.

Ипотеку под 6,5 процента президент России Владимир Путин анонсировал 16 апреля. Спустя пару дней российские банки запустили соответствующие кредитные продукты. В рамках льготной программы можно получить заем на покупку квартиры в новостройке под 6,5 процента годовых.

Сниженная ставка действует в течение всего периода кредитования. Максимальная сумма ипотеки ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составляет 12 миллионов рублей, в других регионах России — 6 миллионов рублей. Срок окончания программы — 1 ноября 2020 года.

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