Россиянам ограничили ипотеку

В первой половине 2020 года многие российские банки ужесточили условия выдачи кредитов на покупку жилья. В частности, они увеличили размер минимального первоначального взноса по ипотеке. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные мониторинга маркетингового агентства Маrcs.

По данным аналитиков, среди десяти крупнейших банков по величине ипотечного портфеля четыре — Райффайзенбанк, Альфа-банк, ФК «Открытие» и Промсвязьбанк — увеличили минимальный взнос на 5-10 процентных пунктов, ограничив таким образом кредитные возможности многих россиян. Кроме того, Промсвязьбанк отказался от ипотечной программы с нулевым первоначальным взносом, которая действовала до начала пандемии коронавируса.

Ужесточение не коснулось льготной ипотеки под 6,5 процента годовых, отмечает издание, напротив — в июне Минфин предложил снизить размер первоначального взноса по ней с 20 до 15 процентов. Соответствующий документ проходит согласование в аппарате правительства.

В настоящее время ипотеку с низким — не более 10 процентов от стоимости квартиры — первоначальным взносом предлагают лишь несколько крупных банков. И зачастую, по информации «Ведомостей», ее выдают лишь особым категориям граждан — привилегированным заемщикам, а не людям «с улицы». По факту обычному заемщику получить кредит с 10-процентным взносом можно лишь в двух крупных кредитных организациях — это ВТБ и «Дом.рф». Также такую ипотеку оформляют ряд региональных банков.

Ранее в июле стало известно, что в России сократилась доля одобренных заявок на получение кредитных карт. За год она понизилась на 8 процентов и составила 31 процент. Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи карт. Кроме того, снизился и спрос россиян на займы.

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